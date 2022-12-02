وزير الخارجية يطلع نظيره اليوناني على عرقلة أرمينيا لعملية التطبيع

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في إطار مشاركتهما في الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي.

أفادت أذرتاج ان الاجتماع شهد تبادل الآراء حول العديد من المسائل المدرجة في أجندة التعاون والعلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية والطاقة وغيرها، كذلك التعاون في المنابر الدولية.

تم التأكيد في الاجتماع على أهمية زيادة عدد الاتصالات بين أذربيجان واليونان في الأزمنة الأخيرة، لاسيما اللقاء الذي جمع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في إطار حفل افتتاح انتركونيكتور الغاز اليوناني البلغاري في 1 أكتوبر هذا العام.

قدم الوزير جيهون بايراموف معلومات مفصلة عن الوقائع الجديدة الناشئة في مرحلة ما بعد النزاع، عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي المحررة من الاحتلال، وكذلك عرقلة أرمينيا لهذه العملية.

أعرب الجانبان عن حرصهما المتبادل على تطوير العلاقات بين البلدين.