ليتوانيا تدعم عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش الاجتماع الـ29 المنعقد في بولندا لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوزير الخارجية الليتواني غابريئليوس لاندسبرغيس.

قالت الخارجية في بيان إن موضوع اللقاء الرئيسي كان الشؤون الملحة لجدول الأعمال التعاوني الموجود بين البلدين والوضع الراهن بالمنطقة. وأشير الى وجود جدول الأعمال التعاوني المفيد بين أذربيجان وليتوانيا في مختلف المجالات ومن ضمنها السياسة والاقتصاد والتعليم والإنسانية وغيرها. وتم التشديد على أهمية الزيارات المتبادلة والحوار السياسي في تطوير العلاقات. ومع ذلك نوقشت علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والأعمال المنجزة في هذا الإطار.

وأحاط الوزير بيراموف محاوره علما مفصلا بالحقائق الجديدة المتكونة في المنطقة بعد حرب الـ44 يوما الوطنية وأعمال إعادة البناء والتأهيل المنفذة في المرحلة ما بعد النزاع في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وفتح طرق المواصلات وفي الوقت ذاته الخطوات التي تتخذ من قبل أذربيجان نحو تقديم جدول الأعمال السلمي.

وذكر الوزير لاندسبرغيس أن ثمة إمكانات أمام المزيد من تطوير العلاقات بين أذربيجان وليتوانيا مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات. واستُلفت الى أهمية مشاريع امن الطاقة المنفذة في المنطقة. وابلغ الوزير الليتواني أن بلاده تدعم عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

كما أجرى الطرفان في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.