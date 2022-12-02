شكي، 2 ديسمبر، (اذرتاج) تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما ليلى علييفا في 2 ديسمبر سير اعمال إعادة البناء والترميم في أرض محمية "يوخاري باش" التاريخية والمعمارية الوطنية لمحافظة شاكي.

AZERTAG.AZ : التعرف على سير اعمال إعادة البناء في محمية "يوخاري باش" التاريخية والمعمارية الوطنية لشاكي

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