التعرف على سير اعمال إعادة البناء في محمية "يوخاري باش" التاريخية والمعمارية الوطنية لشاكي
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٧]
شكي، 2 ديسمبر، (اذرتاج)
تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما ليلى علييفا في 2 ديسمبر سير اعمال إعادة البناء والترميم في أرض محمية "يوخاري باش" التاريخية والمعمارية الوطنية لمحافظة شاكي.
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