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    سياسة


    وزير الخارجية يطلع الأمين العام لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي على مسألة الترسيم

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]

    باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

    اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع الامينة العامة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي هيلغا شميد في إطار الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في مدينة لودز.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الجوانب المختلفة لأجندة التعاون بين أذربيجان ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والقضايا الموجودة في إطار المنظمة وكذلك آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

    أحاط الوزير بايراموف محاورَه علما بالخطوات الأذربيجانية في مجال تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، عملية المحادثات، الوضع الحالي لترسيم الحدود بين البلدين، وإزالة الألغام من الأراضي الأذربيجانية.

    لفت الى ان أرمينيا تعرقل عملية المحادثات، تنتهك بشكل سافر الالتزامات وكذلك تنفذ استفزازات بزرع الألغام. تم التأكيد على ضرورة الدعم من قبل منظمة الامن والتعاون الأوروبي لإزالة مخاطر الألغام والمشاريع الأخرى.

    ناقش الطرفان في اللقاء المسائل الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يطلع الأمين العام لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي على مسألة الترسيم
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