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    اقتصاد


    زيادة القاعدة النقدية

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]

    باكو، 2 ديسمبر، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 ديسمبر 16 مليارا و708.2 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 37.2 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة القاعدة النقدية
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