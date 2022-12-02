اسطنبول.. انطلاق قمة الاتصال الدولي "ستارت كوم"

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

انطلقت، الجمعة، فعاليات قمة الاتصال الاستراتيجي الدولي "ستارت كوم"، في نسختها الثانية بمدينة اسطنبول التركية.

القمة التي تمتد ليومين وتتضمن عدة ندوات، هي من تنظيم رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تحت شعار "الاتصال الاستراتيجي في عصر عدم اليقين".

وأفاد مراسل الأناضول بمشاركة أكثر من 4 آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، فضلا عن أكثر من 50 متحدثا محليا ودوليا يشاركون في فعاليات القمة.

وتقام القمة في مركز "TİM" للمؤتمرات بمنطقة "ماصلاق"، ويحتضن منصات لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، ووكالة الأناضول، والخطوط الجوية التركية، وشركة يوتيوب.

وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة مصورة للمشاركين في القمة خلال جلسة الافتتاح.

كما تحدث رئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، عن مشاركة أكثر من 4 آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها للقمة التي تشهد أكثر من 50 متحدثا من 24 دولة.

وأضاف: "أرحب بالحضور جميعا وأتمنى الخير لهذه القمة".

وتتناول القمة بنسختها الثانية التواصل الاستراتيجي في عصر عدم اليقين، ويشارك فيها متحدثون هم خبراء وأكاديميون وقادة وممثلي القطاع العام والخاص، ومختصون في الإعلام.

ومن المواضيع المطروحة في القمة، سبل مواجهة التضليل الإعلامي الذي يواجه الإنسان العادي، ومقاربات التواصل، والرقمنة، وتبادل الخبراء في مجال الإعلام ما بين الأمس واليوم.

أما عناوين جلسات القمة فهي "اتصال استراتيجي يستند للعالم المتغير"، و"تصور العالم وفق المعطيات الجديدة، نهج تواصل أقوى نحو المواطن"، و"الجبهة السيبرانية في الحروب التقليدية"، و"الإعلام التقليدية في عصر ما بعد الحقيقة".

وإثر الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمتين فقط لرئيس دائرة الاتصال، والرئيس التركي، تم الانتقال إلى الجلسات الحوارية التي يشارك فيها متحدثون من تركيا وخارجها.

وكانت النسخة الأولى للقمة أقيمت 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في إسطنبول بمشاركة خبراء محليين وأجانب.