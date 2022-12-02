وزير الخارجية يلتقي بنظيره النرويجي في بولندا

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 1 ديسمبر بوزير الخارجية النرويجي أنيكين هويتفيلدت على هامش الاجتماع الـ29 المنعقد في بولندا لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

قالت الخارجية في بيان إن اللقاء نوقشت فيه الشؤون الملحة لجدول الأعمال الثنائي ومتعددة الأطراف وكذلك الوضع الإقليمي والدولي.

وابلغ الوزير بيراموف أن العلاقات تطورت خلال الـ30 سنة الماضية على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما مجالات الطاقة والنفط والغاز.

كما أحاط الوزير الأذربيجاني محاوره علما بالوضع الإقليمي في المرحلة ما بعد النزاع وجهود أذربيجان الرامية الى السلام والبناء في المنطقة واستفزازات أرمينيا وعدم وفائها بالتزاماتها المرتب عليها عن البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م بما فيه مخاطر الألغام.

أشار الوزير النرويجي هويتفيلدت الى أن الفعاليات المنظمة هذا العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تساهم في المزيد من توسيع التعاون. وأكدت على أن النرويج ترحب بخفض التوتر الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة وبالجهود الرامية الى إحلال السلام معبرة في هذا السياق عن وجوب تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.