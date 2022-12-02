الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف في أوغوز
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
أوغوز، 2 ديسمبر، (أذرتاج)
زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم محافظة أوغوز.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس زار تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف في مدينة أوغوز ووضع باقة من الزهور أمام التمثال.
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