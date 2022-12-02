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    الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف في أوغوز

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]

    أوغوز، 2 ديسمبر، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم محافظة أوغوز.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس زار تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف في مدينة أوغوز ووضع باقة من الزهور أمام التمثال.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف في أوغوز
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