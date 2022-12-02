تدشين سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة "أوغوز"
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٨]
أوغوز، 2 ديسمبر، (اذرتاج)
شارك رئيس الدولة إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح سلسلة محطات الطلقة الكهرومائية الصغيرة "أوغوز-1" و"أوغوز-2" و"أوغوز-3" على نهر داشاغيل في أوغوز.
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