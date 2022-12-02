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    تدشين سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة "أوغوز"

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٨]

    أوغوز، 2 ديسمبر، (اذرتاج)

    شارك رئيس الدولة إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح سلسلة محطات الطلقة الكهرومائية الصغيرة "أوغوز-1" و"أوغوز-2" و"أوغوز-3" على نهر داشاغيل في أوغوز.

    AZERTAG.AZ :تدشين سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة "أوغوز"
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