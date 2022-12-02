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    الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٢]

    أوغوز، 2 ديسمبر، (اذرتاج)

    افتتحت اليوم حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير التي أنشئت بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف في مدينة أوغوز.

    أفادت وكالة اذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الافتتاح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز
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    الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 100 سرير في أوغوز