جيهون بايراموف يطلع نظيره الهنغاري على اعمال إعادة الإعمار في قره باغ

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو في إطار الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في مدينة لودز.

أفادت أذرتاج أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي للعلاقات بين أذربيجان والمجر وتوسيع العلاقات الثنائية والإقليمية بشكل متبادل في العديد من المحاور، وزيادة الحوار الرفيع المستوى وتبادل الزيارات.

تمت الإشارة الى تحقيق العديد من المشاريع في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والزراعية والثقافية والتعليمية والطاقة بين البلدين والمصالح المشتركة في المزيد من تعميق العلاقات في القطاعات المختلفة. اتفق الطرفان على مواصلة وتيرة نمو التعاون في إطار المنابر الدولية المختلفة منها منظمة الدول التركية.

احيط الوزير المجري علما بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، كذلك اعمال إعادة الاعمار والبناء الواسعة النطاق في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وأبدى شكره للجانب المجري على نيته في الإسهام في الاعمال المقامة في تلك الأراضي.

ناقش الطرفان المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مواصلة الاتصالات في كافة المنصات المتاحة.