تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج
تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر الأعمال المنجزة الرامية الى تزويد حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة شغّل أجهزة تزويد حقول الحديقة الزراعية بمياه الريّ.
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