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    تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر الأعمال المنجزة الرامية الى تزويد حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة شغّل أجهزة تزويد حقول الحديقة الزراعية بمياه الريّ.

     

    AZERTAG.AZ :تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري
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    تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري