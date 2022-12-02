باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر الأعمال المنجزة الرامية الى تزويد حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة شغّل أجهزة تزويد حقول الحديقة الزراعية بمياه الريّ.

AZERTAG.AZ : تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري

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