باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية نيازقولولار لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. تعرضت القرية للتدمير والتخريب في فترة الاحتلال الأرميني.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في 19 أكتوبر عام 2020 خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من قرية نيازقولولار.