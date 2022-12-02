الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج
تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" التابعة لشركة "أغرو انكشاف 20174" بمحافظة أوغوز.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٨]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:١٢]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٥]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٦]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
٠١.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك