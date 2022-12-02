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    الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" التابعة لشركة "أغرو انكشاف 20174" بمحافظة أوغوز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"
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    الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"