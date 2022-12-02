سويسرا مستعدة للمساهمة في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 2 ديسمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في الكونفدرالية السويسرية ليفيا ليو على هامش الاجتماع الـ29 المنعقد في مدينة لودز البولندية للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة القضايا المدرجة في اجندة العلاقات الثنائية بين أذربيجان وسويسرا والتعاون ضمن المنظمات الدولية، فضلا عن قضايا الأمن الإقليمي.

أحاط الوزير جيهون بايراموف نظيره السويسري علما مفصلا بالمفاوضات الثنائية بين أذربيجان وأرمينيا في مجال عناصر معاهدة السلام والقضايا الناشئة عنها والوضع الحالي المتعلق بفتح المواصلات وعملية ترسيم الحدود وكذلك الأعمال التي قامت بها الحكومة الأذربيجانية في الأراضي المحررة من وطأة احتلال الأرمني، بما في ذلك مخاطر الألغام في أراضينا.

بدورها، أشارت وزيرة الخارجية ليفيا ليو إلى أن المفاوضات حول عناصر معاهدة السلام مهمة وسويسرا مستعدة لمواصلة المساهمة في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.