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    وضع حجر الأساس لمصنع جديد بالحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر حجر الأساس لمصنع تقشير الجوز الأخضر وغسله وتجفيفه للحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" في محافظة أوغوز.

    AZERTAG.AZ :وضع حجر الأساس لمصنع جديد بالحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"
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