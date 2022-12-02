باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ديسمبر حجر الأساس لمصنع تقشير الجوز الأخضر وغسله وتجفيفه للحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" في محافظة أوغوز.

AZERTAG.AZ : وضع حجر الأساس لمصنع جديد بالحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"

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