رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي: نبدي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان

باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي مارغاريتا سيديرفلت في إطار مشاركته في الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في مدينة لودز البولندية في 2 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان والجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي، والمسائل المدرجة في اجندة الجمعية البرلمانية وكذلك آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والاسهامات الممكنة للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

قدم الوزير جيهون بايراموف معلومات عن الأوضاع الحالية في المنطقة واعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، ومخاطر الألغام وكذلك الخطوات الأذربيجانية لتطبيع العلاقات مع أرمينيا. قال الوزير ان أذربيجان ستواصل اعمالها في كافة المجالات الضرورية لتوفير السلام والاستقرار في المنطقة وتوقيع معاهدة السلام وترسيم الحدود وفتح كل طرق المواصلات وغيرها من المسائل، رغم استفزازات أرمينيا وسياسة مماطلة العمليات.

من جانبها قالت مارغاريتا سيدرفيلت ان الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي تبدي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان، كذلك أكدت على ضرورة توفير السلام والامن في المنطقة. اضافت ان الجمعية البرلمانية للمنظمة مستعدة لترويج الحوار بين البرلمانين لدعم عملية السلام.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.