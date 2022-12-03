رئيس الأركان العامة الأذربيجانية يزور قاعدة Will Rogers الجوية

باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج)

أفادت أذرتاج ان الجنرال كريم ولييف النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني ورئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له تفقدوا قاعدة Will Rogers الجوية التابعة لحرس اوكلاهوما الوطني الجوي.

قدمت للوفد الاذربيجاني معلومات عن تاريخ انشاء القاعدة العسكرية ومجالات نشاطها الرئيسية، كذلك عرضت العديد من الوسائل العسكرية الموجودة فيها.