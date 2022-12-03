أذربيجان: 46 إصابة بكورونا في 2 ديسمبر

باكو، 3 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 46 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 41 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 2 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و431 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و189 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و983 مريض منهم ويستمر علاج 259 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1566 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و378 ألف و848 فحص طبي.