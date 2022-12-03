البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0101

أورو EUR 1 1.7888

دولار أسترالي AUD 1 1.1581

روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

ريال برازيلي BRL 1 0.3274

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0968

كرون دنماركي DKK 1 0.2405

لاري جورجي GEL 1 0.6286

روبي هندي INR 1 0.0209

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

دولار كندا CAD 1 1.2651

دينار الكويت KWD 1 5.5425

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866

بيسو المكسيك MXN 1 0.0888

جنيه مصري EGP 1 0.0692

لاي مولدوفا MDL 1 0.0871

كرون النرويج NOK 1 0.1748

زلوتي بولندا PLN 1 0.3815

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0274

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2455

دولار سنغافورة SGD 1 1.2567

ريال السعودية SAR 1 0.4523

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1678

دولار تايوان TWD 1 0.0556

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0845

كرون التشيك CZK 1 0.0734

يوان الصين CNY 1 0.241

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0818

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5009

كرون السويد SEK 1 0.165

فرنك سويسرا CHF 1 1.8132

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1307

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.258

بيسو تشيلي CLP 100 0.193

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

ريال إيران IRR 100 0.004