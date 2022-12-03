البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0101
أورو EUR 1 1.7888
دولار أسترالي AUD 1 1.1581
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3274
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0968
كرون دنماركي DKK 1 0.2405
لاري جورجي GEL 1 0.6286
روبي هندي INR 1 0.0209
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184
دولار كندا CAD 1 1.2651
دينار الكويت KWD 1 5.5425
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866
بيسو المكسيك MXN 1 0.0888
جنيه مصري EGP 1 0.0692
لاي مولدوفا MDL 1 0.0871
كرون النرويج NOK 1 0.1748
زلوتي بولندا PLN 1 0.3815
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0274
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2455
دولار سنغافورة SGD 1 1.2567
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1678
دولار تايوان TWD 1 0.0556
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0845
كرون التشيك CZK 1 0.0734
يوان الصين CNY 1 0.241
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0818
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5009
كرون السويد SEK 1 0.165
فرنك سويسرا CHF 1 1.8132
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1307
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.258
بيسو تشيلي CLP 100 0.193
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011
ريال إيران IRR 100 0.004
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