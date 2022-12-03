أذربيجان: تطعيم 515 جرعة من لقاح كورونا في 2 ديسمبر

باكو، 3 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 515 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 115 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و255 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 123 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و22 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و923 ألف و277 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و50 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و300 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و391 ألف و919 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و8 أشخاص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.