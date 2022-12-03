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    قرية قاجار لمحافظة فضولي (صور)

    ٠٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية قاجار لمحافظة فضولي في ضفة نهر كوندالانتشاي، على سفح سلسلة جبال قره باغ. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993.

    كان في القرية مسجد للقرن التاسع عشر. دمر الوحشيون الأرمن القرية خلال فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 7 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار إبان الحرب الوطنية.

    تقدم اذرتاج صورا من القرية.

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