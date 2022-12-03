حجم استثمارات اذربيجانية في تركيا يصل الى 19.5 مليار دولار

باكو، 2 ديسمبر، (أذرتاج)

على الرغم من العمليات الجارية في العالم، كما هو الحال في جميع المجالات، يلاحظ تطور ديناميكي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين أذربيجان وتركيا. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 5 مليار دولار أمريكي بعد ارتفاعه مرتين في عام 2021 مقارنة بـ2.3 مليار دولار أمريكي عام 2016.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات قالها رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف.

وقال إن هذا الرقم يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي خلال أشهر يناير – سبتمبر من عام 2022. تبلغ الاستثمارات من تركيا الى أذربيجان 12 مليار دولار والاستثمارات من أذربيجان إلى تركيا 19.5 مليار دولار. حاليا، تعمل حوالي 2000 شركة أذربيجانية في تركيا وتعمل في بلدنا أكثر من 4100 شركة تركية.