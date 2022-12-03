تصدير 108 طن من دقيق القمح الممتاز من نوفوسيبيرسك إلى أذربيجان

موسكو، 3 ديسمبر، (أذرتاج)

أشرف متخصصو خدمة مراقبة البيطرة والصحة النباتية الفيدرالية للاتحاد الروسي ("روسيلخزنادزور") على تصدير دقيق القمح من النوع الممتاز من نوفوسيبيرسك إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن متخصصي "روسيلخزنادزور" قاموا بتوثيق وثائق متعلقة بدفعة دقيق القمح الممتاز التي سيتم تصديرها إلى أذربيجان في نوفوسيبيرسك.

تم التأكيد أن هذه الشحنة تتوافق مع متطلبات الصحة النباتية والسلامة للبلد المستورد.

وبلغ الوزن الإجمالي لدقيق القمح الممتاز الذي تم تحميله من روسيا وإرساله إلى أراضي أذربيجان 108 طن خلال العام الجاري.