إحضار 30 طفلا وشابا من أوكرانيا إلى أذربيجان لإعادة التأهيل والفحص الطبي

باكو، 3 ديسمبر، (اذرتاج)

تم إحضار 30 طفلا وشابا متضررا من الحرب إلى أذربيجان لإعادة تأهيلهم وفحصهم الطبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للسكان ان هؤلاء الأطفال والشباب، الذين قدموا إلى أذربيجان بدعم من وكالة الفحص الطبي الحكومية وإعادة التأهيل التابعة للوزارة، سيتم إسكانهم في مركز إعادة تأهيل الأطفال في غابالا.

سيتم تقديم خدمات إعادة التأهيل الطبي والاجتماعي النفسي للأطفال في المركز لمدة 15 يوما.

خلال هذه الفترة، سيتم ضمان استقرار الحالة العاطفية للقصر وكذلك اندماجهم في المجتمع من خلال الاستشارات الفردية والعلاجات الجماعية وتمارين اليوجا التي ينظمها خبراء النفس المحترفون.

خلال فترة إعادة التأهيل، سيتم تنظيم زيارة الأطفال إلى الأماكن التاريخية والمتاحف من أجل تنظيم أوقات الفراغ والثقافية.