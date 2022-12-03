اختتام الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

* تغلب الجيش الرياضي على منكجوير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة الحكم بايراموف على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أمام 20 مشجعا.

وفتح الحساب محمدزاده د1 لصالح الضيف ورد عليه نظرلي د25 وحسينوف د28 ونصيروف د35 الى أن سجل علي زاده هدف الضيف الثاني د80 من ركلة الجزاء.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

* كما حقق أراز نخجوان فوزا على قراداغ لوكباتان ضيفه بهدفين دون رد في مباراة منظمة على ملعب نخجوان ذات الحكم الذاتي بقيادة طاقم التحكيم بإدارة الحكم محمدوف أمام 150 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض علييف د10 ود67 من ركلة الجزاء.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الوقت الضائع الى كلتا الفترتين.

* وتعادل غابالا الرديف مع صبائل الباكوي الرديف بهدف لكل واحد منهما في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة الحكم علييف على ملعب غابالا المركزي أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب ملّايف د20 مرماه لصالح الضيف فيما رد عليه بديروف د76.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

* وتغلب توران طاووس الرديف على نفطجي الباكوي الرديف بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة منظمة على ملعب طاووس المركزي بقيادة طاقم التحكيم بإدارة الحكم بكروف أمام 100 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض اشورتيا د12 من ركلة الجزاء وماراكويليدزي د22 وحسن زاده د71 ومشتاقوف د83 حتى جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف نوروزوف د90+1 من ركلة الجزاء.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء بسلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

* وخسر زيرا الباكوي الرديف أمام زاقاتالا ضيفه بهدف مقابل هدفين في مباراة منظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو بقيادة طاقم التحكيم بإدارة الحكم رجبوف أمام 20 مشجعا.

وسجل هدف صاحب الأرض صادقوف د79 وهدفي الضيف شعبانوف د41 وقولييف د81.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء بسبب حرمان الخصم من تسجيل هدف مؤكد د37.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

* كما خسر سومغايت الرديف أمام قراباغ الأغدامي الرديف بهدفين دون رد في مباراة منظمة على ملعب قصبة بناء بإدارة طاقم التحكيم بقيادة الحكم علييف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي الضيف ميكائيلوف د75 وزينالي د86.

وأنذر الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

* وتغلب كبز الكنجوي الرديف على إيميشلي بثلاثة أهداف في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة الحكم أحمدوف على ملعب كنجة المركزي أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض علييف د21 وكريموف د41 وصمدوف د76.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن

1 أراز نخجوان 11 8 2 1 28-8 26

2 نفطجي الرديف 11 8 1 2 26-13 25

3 توران طاووس الرديف 11 8 0 3 21-8 24

4 كبز الرديف 12 6 2 4 21-16 20

5 صبائل الرديف 11 5 3 3 21-19 18

6 غابالا الرديف 11 5 2 4 19-14 17

7 زاقاتالا 11 5 1 5 20-22 16

8 الجيش الرياضي 11 4 3 4 18-19 15

9 قراباغ الرديف 11 4 2 5 15-17 14

10 منكجوير 12 4 1 7 20-23 13

11 قراداغ لوكباتان 12 3 3 6 14-14 12

12 زيرا الرديف 11 3 3 5 10-16 12

13 شاماخي الرديف 11 3 2 6 13-23 11

14 سومغايت الرديف 11 2 3 6 11-21 9

15 إيميشلي 11 2 0 9 9-33 6

ويتصدر قائمة الهدافين علييف لاعب أراز نخجوان برصيد 11 هدفا ويليه جبرائيلوف لاعب زاقاتالا وعلييف لاعب كبز الرديف برصيد 9 أهداف لكل منهما.