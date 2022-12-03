أذربيجان تقدم مذكرة الى إيران

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده ردا على سؤال مطروح من جانب ممثلي وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية إن أية من زيارة أجنبية لأراضي أذربيجان ينبغي لها أن تنفذ بالامتثال بالقواعد ومبادئ السيادة وسلامة الأراضي المحددة في إطار تشريع البلد الوطني.

وابلغ حاجي زاده انه فيما يخص الأنباء المنتشرة عن انتقال مواطني إيران انتقالا غير قانوني الى أراضينا فقد قدمت مذكرة الى سفارة إيران في أذربيجان بغية توضيح المعلومات مضيفا أن الخارجية في انتظار رد عن الجانب المقابل.