عصبة أرمينية في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في خوجاوند

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

تعرضت مواقع جيش أذربيجان في محافظة خوجاوند لطلقات نارية من جانب عناصر العصبة الأرمينية غير الشرعية المتمركز في أراضي أذربيجان التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية قرابة الساعة 16.30 في يوم 3 ديسمبر اليوم.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدة جيش أذربيجان اتخذت تدابير بالمثل على نقاط النيران.