وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٧]
باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)
بدأت زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى الاتحاد الروسي في 4 ديسمبر.
أفادت أذرتاج انه من المقرر عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمشاركة في الفعاليات الثنائية.
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