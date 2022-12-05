باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج) بدأت زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى الاتحاد الروسي في 4 ديسمبر. أفادت أذرتاج انه من المقرر عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمشاركة في الفعاليات الثنائية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا

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