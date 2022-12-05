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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٧]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

    بدأت زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى الاتحاد الروسي في 4 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج انه من المقرر عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمشاركة في الفعاليات الثنائية.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا
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