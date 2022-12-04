قرية آرمودلو لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية آرمودلو لمحافظة كالبجار في الضفة اليسرى لنهر تارتارتشاي. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

احتلت القرن من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية نتيجة استرداد محافظة كالبجار في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 نتيجة انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.