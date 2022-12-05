أذربيجان: 47 إصابة بكورونا في 4 ديسمبر

باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 47 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 36 مصابا بالفيروس خلال 4 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و499 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و247 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و983 مريض منهم ويستمر علاج 269 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1849 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و382 ألف و375 فحص طبي.