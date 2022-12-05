أرمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر

باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا الواقعة في قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية من عيارات مختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زيليك في محافظة كلبجر في الساعة 03:50 في 4 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.