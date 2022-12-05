  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أرمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]

    باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

    أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا الواقعة في قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية من عيارات مختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زيليك في محافظة كلبجر في الساعة 03:50 في 4 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
    احمد أوبالي: أبناء الشعب أي الاذربيجانيون الجنوبيون يثقون في رئيس أذربيجان
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]
    رئيس قناة "جوناز تي في" يتحدث عن عداوة إيران ضد أذربيجان
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]
    لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1994م – يوليو
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٧]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا
    أرمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر