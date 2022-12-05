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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0101

    أورو EUR 1 1.7888

    دولار أسترالي AUD 1 1.1581

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3274

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0968

    كرون دنماركي DKK 1 0.2405

    لاري جورجي GEL 1 0.6286

    روبي هندي INR 1 0.0209

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

    دولار كندا CAD 1 1.2651

    دينار الكويت KWD 1 5.5425

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0888

    جنيه مصري EGP 1 0.0692

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0871

    كرون النرويج NOK 1 0.1748

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3815

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0274

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2455

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2567

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1678

    دولار تايوان TWD 1 0.0556

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0845

    كرون التشيك CZK 1 0.0734

    يوان الصين CNY 1 0.241

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0818

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5009

    كرون السويد SEK 1 0.165

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8132

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1307

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.258

    بيسو تشيلي CLP 100 0.193

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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