أذربيجان: تطعيم 268 جرعة من لقاح كورونا في 4 ديسمبر

باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 268 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 89 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و36 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 124 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و19 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و924 ألف و89 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و329 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و481 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و392 ألف و224 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و55 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.