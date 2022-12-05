سماكة الثلج في خيزي تبلغ 11 سم
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
خيزي، 5 ديسمبر، (اذرتاج)
تساقط الثلوج في محافظات قوبا وقوصار وخيزي.
أفادت وكالة اذرتاج ان سماكة الثلوج تبلغ 3 سم في مركز محافظة قوبا وسنتيمترين في قريتي خالتان وقريز و11 سم في بلدة آلتيآغاج لمحافظة خيزي وسنتيمترين في مركز محافظة قوصار.
وهبطت حرارة الطقس الى 11 درجة تحت الصفر في قرية قيريز.
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