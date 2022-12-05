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    مقتل جندي أذربيجاني بالرصاص في ظروف غامضة في قوبادلي المحررة

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

    قُتل الجندي الاذربيجاني محمدوف إلنور اغازاده بالرصاص في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    اجرى افراد النيابة العسكرية لقوبادلي التحقيقات ميدانيا وجمعوا عينات ضرورية.

    رفعت النيابة العسكرية لقوبادلي دعوى قضائية بشأن الحادث.

    AZERTAG.AZ :مقتل جندي أذربيجاني بالرصاص في ظروف غامضة في قوبادلي المحررة
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