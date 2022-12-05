الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مساعد الرئيس الروسي

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

اجتمع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع مساعد الرئيس الروسي ايغور ليفيتين في 5 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان ايغور ليفيتين نقل تحيات الرئيس الروسي بوتين الى نظيره الاذربيجاني.

بدوره، اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات وطلب منه نقل تحياته الى الرئيس الروسي أيضا.

اشير في اللقاء بامتنان الى تطور العلاقات الثنائية، بما فيها الاقتصادية بين أذربيجان وروسيا واهمية الاعمال المشتركة المقامة في مجالات النقل والبنية التحتية.

نوقشت خلال اللقاء مسائل الترانزيت واللوجستية والنقل على المستوى الثنائي والإقليمي، وتوسيع إمكانيات ممر النقل الشمال والجنوب، وممر زنكزور.