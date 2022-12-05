  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يجتمع مع نائب رئيس وزراء تركمانستان

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

    اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع نائب رئيس وزراء تركمانستان وزير الخارجية رشيد ميريدوف في 5 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج ان ميريدوف نقل الى الرئيس الأذربيجاني تحيات نظيره التركمانستاني سردار بيرديمحمدوف ورئيس المشورة الشعبية بالبرلمان التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف.

    أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات فيما حمله نقل تحياته اليهما.

    اشير خلال الحديث الى التطور الناجح لعلاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركمانستان في المجالات المختلفة، منها في المجالات الاقتصادية والإنسانية والنقل. تم التأكيد أن لقاءات الرئيس الاذربيجاني مع الرئيس التركمانستاني ورئيس المشورة الشعبية بالبرلمان التركمانستاني خلال زيارته الى هذا البلد تلعب دورا في تطوير العلاقات.

    اجري في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يجتمع مع نائب رئيس وزراء تركمانستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٢]
    الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مساعد الرئيس الروسي
    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يتعرف الى الظروف المهيأة لدى الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"
    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
    وضع حجر الأساس لمصنع جديد بالحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز"
    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٦]
    تدشين أجهزة تزويف حقول الحديقة الزراعية "شاكي – أوغوز" بمياه الري
    الرئيس الأذربيجاني يجتمع مع نائب رئيس وزراء تركمانستان