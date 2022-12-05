الرئيس الأذربيجاني يجتمع مع نائب رئيس وزراء تركمانستان

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع نائب رئيس وزراء تركمانستان وزير الخارجية رشيد ميريدوف في 5 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان ميريدوف نقل الى الرئيس الأذربيجاني تحيات نظيره التركمانستاني سردار بيرديمحمدوف ورئيس المشورة الشعبية بالبرلمان التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات فيما حمله نقل تحياته اليهما.

اشير خلال الحديث الى التطور الناجح لعلاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركمانستان في المجالات المختلفة، منها في المجالات الاقتصادية والإنسانية والنقل. تم التأكيد أن لقاءات الرئيس الاذربيجاني مع الرئيس التركمانستاني ورئيس المشورة الشعبية بالبرلمان التركمانستاني خلال زيارته الى هذا البلد تلعب دورا في تطوير العلاقات.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون.