باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج) يزور وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار والوفد التركي أذربيجان اليوم لمتابعة التدريبات العسكرية المشتركة، تلبية لدعوة الجنرال ذاكر حسنوف وزير الدفاع الاذربيجاني، حسبما أفادت المقدم آنار ايوازوف نائب رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الوطني التركي يزور أذربيجان اليوم

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