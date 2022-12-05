رئيس قناة "جوناز تي في" يتحدث عن عداوة إيران ضد أذربيجان

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

عقد اجتماع مع احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في في" 5 ديسمبر لدى المجلس الإعلامي.

وارتكز الاجتماع خاصة على التطورات الواقعة في إيران خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ومشاركة أبناء الشعب المقيمين هناك في تلك التطورات وكذلك مسائل مختلفة خاصة بموقف الجمهورية الإسلامية تجاه البلد وكذلك تم تسليط الضوء على نقاط يجب على الإعلام في أذربيجان أن يعيرها اهتماما في ظروف استفزازات إعلامية إيرانية متزايدة.

وتناول أوبالي في كلمة تناول فيها انطباعاته في زيارته الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وجسر خدافرين التاريخي الحدودي. واكد على تعرض تلك الأراضي للأعمال التخريبية من جانب الأرمن ضد أذربيجان خاصة وضد التراث التركي عامة، مشددا على مشاركة إيران عن كثب في نهب وسلب أراضي أذربيجان.

وقال خاصة إن إيران هي التي تمارس العداوة والعدوان ضد أذربيجان أكثر من غيرها في المنطقة وقد تحدث الرئيس إلهام علييف عدة مرات بشكل مفتوح عن انتهاك حقوق الأذربيجانيين الجنوبيين وذلك أمر مهم للغاية بالنسبة لنا باعتبارنا أذربيجانيين جنوبيين ولا نريد أن تتدخل أية من القوى الخارجية في شؤوننا.

وشدد أحمد أوبالي على أن حقوق أكثر من 30 مليون من الأذربيجانيين الجنوبيين تُنتهك، مفيدا أن هذه الحالة قد اشتدت بعدما تولى البهلويون السلطة اشتدادا أكثر حيث نزعوا الكتب باللغة الأذربيجانية في إيران واحرقوها وقتلوا مدرسينا وأساتذتنا وتعرضوا للاضطهاد والتعذيب.

كما تطرق الاجتماع الى حملات تشويه ضد أذربيجان في وسائل الإعلام المختلفة في إيران. وقيل إن هذه الدعاية مستمرة منذ السنوات الطويلة وان هذه تعتمد على تعليمات سلطة إيران في هذا المجال. وتم التشديد على أن سبب المزيد من تزايد مثل هذه الميول المسيئة في الأشهر الأخيرة يرجع الى سياسة مستقلة تنتهجها أذربيجان ونفوذها المتزايد في المنطقة.

وتم التأكيد في الاجتماع على أن إيران تتخذ موقفا حاقدا من ذلك الأمر الذي يدفع طهران الرسمية الى اتخاذ موقف مقترب من أرمينيا المحتلة عدو الإسلام.

كما أكد ناطقون آخرون على أن حقوق أبناء شعبنا المقيمين في أذربيجان الجنوبية منتهكة منذ السنوات المديدة، مشيرين الى ضرورة اتخاذ تدابير رامية الى الدفاع عن حقوقهم أيضا. وقد تناول رئيس الدولة هذه القضية في كلماته الأخيرة.

وفي الختام رد احمد أوبالي على أسئلة طرحها صحفيون بشأن الموضوع.