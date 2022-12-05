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    محرملي: نثق في تحول التطورات الجارية في إيران الى حركة تحررية وطنية

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    قال قولو محرملي أستاذ جامعة باكو الحكومية في اجتماع لدى المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر إن الاحتجاجات المنطلقة في ايران ليست بحركة تحررية حيث انها موجهة ضد السلطة ونثق في تحول هذه التطورات الى حركة تحررية وطنية.

    وابلغ الأستاذ أن إعلاء اسم أذربيجان يقتضي تطورات جادة في أذربيجان الجنوبية أيضا ويجب علينا أن نبلغ العالم برمته هذه المشكلة. كما أن رسالات رئيس دولتنا خارطة طريق لنا.

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