محرملي: نثق في تحول التطورات الجارية في إيران الى حركة تحررية وطنية
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج
قال قولو محرملي أستاذ جامعة باكو الحكومية في اجتماع لدى المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر إن الاحتجاجات المنطلقة في ايران ليست بحركة تحررية حيث انها موجهة ضد السلطة ونثق في تحول هذه التطورات الى حركة تحررية وطنية.
وابلغ الأستاذ أن إعلاء اسم أذربيجان يقتضي تطورات جادة في أذربيجان الجنوبية أيضا ويجب علينا أن نبلغ العالم برمته هذه المشكلة. كما أن رسالات رئيس دولتنا خارطة طريق لنا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٣]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٠]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٨]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٧]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٢]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٨]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
٠٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٠٣.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٣]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك