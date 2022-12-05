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    رئيس قناة "جوناز تي في": الفرس يرون الاتراك أعداء لهم

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في" في اجتماع لدى المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر "إننا كنا نظن أن ايران دولة إسلامية ولكنه اتضح أن دينهم كذب أيضا لأن الظلم الذي كنا نتعرض له قد ازداد اضعافا بعد إقامة جمهورية إسلامية.

    وذكر رئيس القناة اوبالي أن الفرس يرون الأتراك أعداء رقم واحد لأنفسهم وسياستهم مستمرة في هذا الاتجاه. كما أن الإيرانيين يتخذون موقفا عدائيا من العرب أيضا.

    AZERTAG.AZ :رئيس قناة "جوناز تي في": الفرس يرون الاتراك أعداء لهم
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