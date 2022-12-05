رئيس قناة جوناز تي في: نزعوا الكتب باللغة الأم في إيران وأحرقوها

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في" في اجتماع لدى المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر، إن أذربيجان انقسمت الى جزئين عام 1828م والشوفينية الفارسية التي تقوم الى الحين بإدارة أذربيجان الجنوبية ما كانت تؤمن باشتداد قوة أذربيجان ولكنها قد اعتمدت على تكهنات خاطئة.

وأضاف رئيس قناة "جوناز تي في" أن حقوق أكثر من 30 مليون أذربيجاني جنوبي منتهكة في إيران واشتدت هذه الحالة أكثر بعدما أخذ البهلويون زمام السلطة. وقد نزعوا الكتب باللغة الأم في إيران وأحرقوها. كما قتلوا مدرسينا وتعرضوا للاضطهاد والظلم وأما نحن فكنا من الواثقين فيهم.