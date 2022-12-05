رئيس وزراء إيطاليا: امدادات الغاز من أذربيجان تصل الى مستوى 60 %

روما، 5 ديسمبر، (أذرتاج)

تصل إمدادات الغاز الطبيعي الإيطالية من أذربيجان حاليا إلى مستوى 60 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ملوني.

تناولت رئيسة الوزراء قضية أمن الطاقة في بلادها في منتدى الحوار المتوسطي الثامن في روما بتنظيم وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية. أشارت جورجا ملوني إلى أن إيطاليا خفضت اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي بفضل شركائها الاستراتيجيين وقالت إن إمدادات الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكي (تاب) العابر تركيا واليونان وألبانيا تصل حاليا إلى 60 في المائة. وأشارت إلى أن إيطاليا تزود بنحو 45 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من دول البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت أن تطوير وتبادل أنواع الطاقة الجديدة المستدامة والمريحة الى جانب الغاز الطبيعي سوف يساهم بشكل كبير في أمن الطاقة في أوروبا.

كما قالت ميلوني إن الحكومة الإيطالية عازمة على تعزيز دور البلد في البحر الأبيض المتوسط. يمكن إيطاليا أن تلعب دور جسر الطاقة بين البحر الأبيض المتوسط وأوروبا من خلال موقعها الجغرافي والبنية التحتية وعلاقات التعاون ومساهمة شركاتها.