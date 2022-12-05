احمد أوبالي: أذربيجان الشمالية ستصبح أملًا لجميع الأذربيجانيين

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في" في اجتماع لدى المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر "إننا توقعنا على الدوام انتصار أذربيجان الشمالية كوننا نشطاء لأذربيجان الجنوبية وكنا واثقين في أن تصبح أذربيجان أملاً لجميع الأذربيجانيين وما كنت أستطيع أن أزور نهر أراز. لكن تيسر لي زيارته التي شهدت خلالها الأعمال الوحشية والتخريبية في الأراضي الممتدة على الطريق الواصل الى جسر خدافرين ولان جنود ايران ما كانوا يسمحون بزيارة القسم الآخر من الجسر.

وأضاف أوبالي أن أذربيجان الشمالية قد قطعت طريقا صعبا مع مده وجزره الى اليوم منذ عام 1992م، مفيدا انه يتذكر بشكل دقيق تحرير شوشا من الاحتلال.