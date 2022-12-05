  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    اقتراح لبدء بث قناة "جوناز تي في" في أراضي أذربيجان

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    قال آزر حسرت عضو مجلس إدارة المجلس الإعلامي في اجتماع مع رئيس قناة "جوناز تي في"، الناشط الوطني لأذربيجان الجنوبية أحمد أوبالي في 5 ديسمبر إن وكر الشياطين المسمى بإيران سوف يُهدم لأنهم يديرون الدولة إدارة ظالمة منذ حوالي 100 عام ويجب حل مشكلة أذربيجان الجنوبية في هذه المرحلة.

    وتقدم حسرت باقتراح بدء قناة بث "جوناز تي في" في أذربيجان، مفيدا أن هذه القناة مفيدة جدا بالنسبة لنا.

    AZERTAG.AZ :اقتراح لبدء بث قناة "جوناز تي في" في أراضي أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٣]
    احمد أوبالي: أذربيجان الشمالية ستصبح أملًا لجميع الأذربيجانيين
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]
    رئيس قناة جوناز تي في: نزعوا الكتب باللغة الأم في إيران وأحرقوها
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
    رئيس قناة "جوناز تي في": الفرس يرون الاتراك أعداء لهم
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]
    محرملي: نثق في تحول التطورات الجارية في إيران الى حركة تحررية وطنية
    اقتراح لبدء بث قناة "جوناز تي في" في أراضي أذربيجان