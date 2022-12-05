اقتراح لبدء بث قناة "جوناز تي في" في أراضي أذربيجان

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

قال آزر حسرت عضو مجلس إدارة المجلس الإعلامي في اجتماع مع رئيس قناة "جوناز تي في"، الناشط الوطني لأذربيجان الجنوبية أحمد أوبالي في 5 ديسمبر إن وكر الشياطين المسمى بإيران سوف يُهدم لأنهم يديرون الدولة إدارة ظالمة منذ حوالي 100 عام ويجب حل مشكلة أذربيجان الجنوبية في هذه المرحلة.

وتقدم حسرت باقتراح بدء قناة بث "جوناز تي في" في أذربيجان، مفيدا أن هذه القناة مفيدة جدا بالنسبة لنا.