إيرادات حقل "أذري - جيراق - جونشلي" تبلغ 9.1 مليار دولار

باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 9 مليارات و161 مليون دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" خلال 11 شهرا من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" خلال 11 شهرا بلغت مليار و357 مليون دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل "شاه دنيز" 328 مليون و567 الف دولار.