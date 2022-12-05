احمد أوبالي: أبناء الشعب أي الاذربيجانيون الجنوبيون يثقون في رئيس أذربيجان

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في" في اجتماع في المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر إن الرسائل التي بعث بها الرئيس إلهام علييف بشأن الجنوب قد رفعت حماسة الأذربيجانيين.

وابلغ أوبالي أن مواطنينا من أذربيجان الجنوبية يثقون في رئيس أذربيجان.