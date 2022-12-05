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    احمد أوبالي: أبناء الشعب أي الاذربيجانيون الجنوبيون يثقون في رئيس أذربيجان

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في" في اجتماع في المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر إن الرسائل التي بعث بها الرئيس إلهام علييف بشأن الجنوب قد رفعت حماسة الأذربيجانيين.

    وابلغ أوبالي أن مواطنينا من أذربيجان الجنوبية يثقون في رئيس أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :احمد أوبالي: أبناء الشعب أي الاذربيجانيون الجنوبيون يثقون في رئيس أذربيجان
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