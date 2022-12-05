احمد أوبالي: أبناء الشعب أي الاذربيجانيون الجنوبيون يثقون في رئيس أذربيجان
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج
قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبية رئيس قناة "جوناز تي في" في اجتماع في المجلس الإعلامي في 5 ديسمبر إن الرسائل التي بعث بها الرئيس إلهام علييف بشأن الجنوب قد رفعت حماسة الأذربيجانيين.
وابلغ أوبالي أن مواطنينا من أذربيجان الجنوبية يثقون في رئيس أذربيجان.
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