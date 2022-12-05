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    قرية مولابرهان لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية مولابرهان لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. وتعرضت للدمار الشامل على يدي الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 25 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية مولابرهان لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
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