الجزائر حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان في مجال الأدوية

باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

عقد في وزارة الصحة لقاء مع عبد الوهاب عثمان سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الأذربيجانية أن وزير الصحة تيمور موساييف أشار إلى أن بلدينا يتعاونان بنجاح في العديد من المجالات. وأكد على أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في توسيع علاقاتنا.

قال الوزير تيمور موساييف إن لتطوير التعاون بين أذربيجان والجزائر إمكانات واسعة في مجال الصحة: "يتم التعاون بين بلدينا في مجال السياسة الصحية والصحة العامة على المستوى الدولي - في إطار منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

أعرب وزير الصحة الأذربيجاني عن أمله في تطوير التعاون بشكل أكثر نجاحا في المستقبل.

بدوره، أشار عبد الوهاب عثمان إلى أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع أذربيجان. "أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا منذ عام 1994 ومنذ هذه الفترة يتطور التعاون بين دولتي الجزائر وأذربيجان بوتيرة إيجابية".

أشار السفير إلى ان الجزائر تولي اهمية خاصة لتنمية صناعة الأدوية وشدد على ان بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع أذربيجان في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان آفاق جديدة لتمتين التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية وتوقيع مذكرة تعاون في مجال الأدوية في المستقبل.